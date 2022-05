Manutenzione di strade e scuole e riqualificazione del giardino botanico, al via i lavori: ecco dove

Tutto pronto per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili scolastici in utilizzo al Libero consorzio comunale di Agrigento. E' stato infatti firmato il contratto d'appalto per l'accordo quadro, con un solo operatore economico, per la realizzazione dei lavori programmati dal settore tecnico. I lavori saranno eseguiti dall'impresa ”Bredil” di Favara, aggiudicataria della gara con un ribasso del 24,314%, per un importo contrattuale di 340.000 euro più iva.

?Sempre a breve è previsto l'inizio dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del giardino botanico grazie all'accordo quadro il cui contratto è stato sottoscritto con l'impresa “Veri restauri”, aggiudicataria dell'appalto per un importo complessivo di 224.781 euro (ribasso del 36,051%). I lavori prevedono, tra l’altro, la messa in sicurezza della parte nord del giardino, in passato soggetta a distacchi di materiale roccioso, e l'acquisto di attrezzature ed arredi.

Gli interventi sono stati finanziati grazie all'efficienza del settore tecnico che ha consentito l'accesso a diverse linee di finanziamento dei relativi progetti esecutivi.

?Prevista nei prossimi giorni invece la firma dei contratti d'appalto per la manutenzione straordinaria di diverse strade provinciali. Si tratta in particolare degli accordi quadro per la manutenzione straordinaria delle strade del comparto ovest, aggiudicati all'impresa “Geotek”, che ha offerto il ribasso del 36,111% sull'importo a base d'asta di 1.436.000,00 euro; delle strade provinciali ex consortili e regionali, aggiudicati all'impresa “Cosit” (ribasso del 35,683% per un importo contrattuale di 695.000 euro più iva); e delle strade provinciali numero 4 “Panoramica dei Templi” e numero 71 “Cavaleri Magazeni”, aggiudicati all'impresa edile “Cavalli” (ribasso del 34,567% per un importo contrattuale di 600.000 euro più iva).