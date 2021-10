Manutenzione di strade e scuole, il Libero consorzio firma i contratti di appalto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria programmati dal settore tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento su alcune scuole e strade di propria competenza. Ieri infatti sono stati firmati due contratti d'appalto per la realizzazione di questi importanti lavori di manutenzione, sottoscritti dal segretario generale dr. Piero Amorosia, dal direttore del settore tecnico ing. Michelangelo Di Carlo e dai legali rappresentanti delle imprese aggiudicatarie.

Il primo contratto riguarda l'accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali n. 4, 27, 28, 68 e 75, affidato all'impresa ING DUE SRL di Agrigento, per un importo contrattuale di 200.600,00 euro. Il secondo riguarda l'accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli immobili sede degli istituti scolastici IISS “Foderà-Brunelleschi” di Agrigento, IPSEOA “N. Gallo” di Agrigento, IISS “Pirandello” di Bivona, Istituto Magistrale “Saetta e Livatino” di Ravanusa e IISS “Madre Teresa di Calcutta” di Santo Stefano di Quisquina, aggiudicato alla EDILCOSTRUZIONI PUTRINO di Adrano (CT), per un importo contrattuale di 286.370,45 euro.

“Subito dopo la consegna dei lavori” afferma il Commissario Straordinario dr. Vincenzo Raffo “sarà possibile effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole e sulle strade oggetto di questi appalti, finanziati grazie all'efficienza del nostro Settore Tecnico che ha consentito l'accesso a diverse linee di finanziamento dei relativi progetti esecutivi”.