Libero consorzio, aggiudicati lavori di manutenzione nelle scuole: ecco quali

Libero consorzio, via a nuovi interventi di manutenzione sulle scuole superiori. L'ufficio contratti e gare dell'ente ha infatti provveduto ad aggiudicare due appalti che riguardano un accordo quadro per effettuare la manutenzione delle scuole della provincia (circa 250mila euro) e la manutenzione straordinaria dell'Istituto "Pirandello" di Bivona (per un valore di oltre mezzo milione di euro).

Entrambe le gare, finanziate con fondi di bilancio del Libero Consorzio di Agrigento, sono state gestite integralmente in modalità telematica tramite indagine di mercato.