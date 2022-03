Manutenzione alla rete idrica e fognaria: ecco dove gli operai saranno al lavoro

Sono cominciati ieri gli interventi di manutenzione sulla rete idrica e sulla rete fognaria di Agrigento. Ad eseguirli - secondo quanto rende noto l'Aica - saranno quattro imprese esterne, alle quali è stato affidato l’incarico, e una squadra di operatori della stessa Aica.

Gli interventi riguarderanno: la rete fognaria di contrada Fondacazzo e di piazza San Giacomo; la rete idrica delle vie Dante; Cilici nella frazione del Villaggio Mosè e 25 Aprile.

"Altri ulteriori interventi, sono già in fase di programmazione e verranno comunicati nei giorni a seguire - spiegano - . Complessivamente Aica ha affidato lavori di manutenzione per la risoluzione delle criticità più urgenti presenti nel territorio comunale di Agrigento per un importo complessivo 200.000 euro. Aica opera quotidianamente per il miglioramento del servizio e, in tale ottica, il completamento dei lavori porterà apprezzabili benefici all’utenza".

Interruzione acquedotto Tre Sorgenti