Manutenzione all'acquedotto Fanaco, mezza provincia a secco

Nuovi disservizi. Siciliacque fa sapere che, nella giornata del 21 gennaio, interromperà l’esercizio dell’acquedotto Fanaco. "L'interruzione è utile per consentire l’esecuzione di diversi interventi di manutenzione non più procrastinabili" Niente acqua per i comuni di: Ravanusa, Canicattì e Campobello di Licata alimentati dall'acquedotto Fanaco.