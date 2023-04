Manutenzione delle ville comunali a rilento, solo 2 giardinieri per ogni turno: lo sfogo del sindaco sui social

Tempi lenti, anzi lentissimi, per sistemare i giardini delle ville comunali di Favara. Ma il sindaco Antonio Palumbo chiarisce che tutto questo è inevitabile: ci sono solo 2 operai per ogni turno di lavoro in una città comunque vasta e popolata come Favara. “Nelle scorse settimane - scrive il sindaco su Facebook - gli operai comunali, su indicazione dell’assessore Lillo Attardo, avevano iniziato gli interventi a villa Pompeo e villa della Pace. In programma lo stesso lavoro anche a villa Ambrosini (con intervento iniziato oggi) per passare successivamente alle altre.

Al momento l’ente ha a disposizione 4 giardinieri, ma ne sono solo operativi 2 alla volta perché il personale sta smaltendo ferie arretrate risalenti agli anni passati.

Questi sono i numeri e i fatti. Se le operazioni di pulizia vanno a rilento è chiaro che non può che dipendere dall’assenza di risorse umane da dedicare a questo e, soprattutto, di risorse economiche extra che ci permetterebbero di affidare il servizio all’esterno.

Dopo anni, però, si sta tornando a progettare un concreto programma delle cose da fare per garantire il decoro su un territorio comunale comunque vastissimo. Serve solo tempo“.