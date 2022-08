Manutenzione alla rete dell'acquedotto, 6 Comuni restano senz'acqua

Interventi di manutenzione alla rete acquedottistica di contrada Salto d’Angiò, in territorio di Aragona. Domani - secondo quanto annuncia Aica - verrà quindi interrotta temporaneamente la funzionalità dall’acquedotto “Tre Sorgenti”. Già a partire da questo pomeriggio non arriverà acqua nelle abitazioni e negli esercizi commerciali di Grotte, Racalmuto, Naro, Castrofilippo, Campobello di Licata, Palma di Montechiaro e per le utenze Voltano alimentate dall'acquedotto.

La distribuzione sarà ripristinata non appena conclusi i lavori di manutenzione - hanno garantito da Aica - .