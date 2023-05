Satira

"Totò Cuffaro riabilitato e presto beatificato", a Palermo i nuovi manifesti satirici del collettivo Offline

Sono stati affissi stamattina in via Paternostro, a piazza Sant'Oliva e a piazza Castelnuovo, in vista dell'uscita del documentario sulle "imprese" sportive dell'ex governatore. "Ci siamo permessi di offrire le nostre competenze artistiche, proponendo una locandina ispirata a 1984 di Orwell"