Sindaci e cittadini scendono in strada per chiedere il potenziamento dell'ospedale

La marcia di sensibilizzazione è stata promossa per chiedere l'istituzione di zona disagiata che porterebbe all'apertura di reparti ospedalieri esssenziali per il territorio

Ribera in marcia per chiedere alla Regione il potenziamento dell'ospedale Fratelli Parlapiano. Operatori sanitari, cittadini, studenti e i sindaci dei 12 centri dell'area montana di riferimento hanno sfilato in corteo che da piazza Duomo si è mosso in direzione del noscomio.

Dal centro crispino, si chiede a gran voce, l'istituzione della zona disagiata che consentirebbe di aprire al Parlapiano, i reparti di Medicina, Chrurgia e Cardiologia. Nei giorni scorsi, il tema era anche approdato in commissione Sanità all'assemblea regionale siciliana.