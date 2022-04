Manifestazioni sportive in città nel weekend, ecco come cambia il traffico

Domenica 1 maggio sono in programma la prima edizione del Duathlon e il settimo “Trail della Valle dei templi”. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni sportive, organizzate dall’associazione “Olympus Kerkent Runners”, il Comune ha emanato un’apposita ordinanza che riguarda la zona della Valle dei templi.

In particolare, nella giornata dell’1 maggio, sarà chiusa al transito la via Panoramica dei templi all’altezza della fontana di Bonamorone a partire dalle 8,30 fino a cessato bisogno.

La gara si svolgerà all’interno della strada provinciale 4 con partenza da Casa Sanfilippo.

Saranno le forze dell’ordine a garantire il rispetto dell’ordinanza. Tutti coloro che, a bordo di veicoli, provenienti da via Crispi e da via Petrarca e diretti verso la Valle dei templi e a San Leone dovranno percorrere in alternativa il viadotto Morandi.