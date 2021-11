Diritto allo studio, manifestazione studentesca anche in città

Anche ad Agrigento gli studenti sono scesi in piazza contro la legge di bilancio e per richiedere maggiori investimenti sul diritto allo studio e sul sistema di istruzione pubblica. Come da tradizione, tutta agrigentina, pochi i ragazzi che hanno animato il corteo che si è chiuso in piazza Marconi.

Alla manifestazione ha aderito anche la segreteria provinciale della Cgil di Agrigento che accende i riflettori sul alcune delle problematiche che affliggono la scuola agrigentina. Tra questi anche le carenze strutturali degli istituti, le carenze di organico del personale scolastico e la precarietà degli stessi collaboratori e docenti.