"Rinnoviamo la Pubblica amministrazione": il 9 dicembre i sindacati scendono in piazza

In piazza per una pubblica amministrazione più moderna, che si traduce in più servizi per i cittadini.

Il prossimo 9 dicembre Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e UilPa daranno vita a sit in con i lavoratori del pubblico impiego davanti alle Prefetture. Gli appuntamenti saranno ad Agrigento in piazza Aldo Moro, a Caltanissetta in viale Regina Margherita e ad Enna in piazza Garibaldi.

“Lo slogan della manifestazione ‘rinnoviamo la Pa’ parla chiaro – dice una nota congiunta - : chiediamo nuove assunzioni e maggiori risorse per rinnovare i contratti che servono ad ammodernare il sistema di classificazione professionale che serve a migliorare l’organizzazione del lavoro e dei servizi e ad offrire a tutti i lavoratori e lavoratrici opportunità di sviluppo professionale e di carriera, di fatto bloccata in molte amministrazioni da oltre 12 anni. Infine – conclude il documento - poniamo il problema della sicurezza per i lavoratori e gli utenti, visto che mancano ancora adeguati dispositivi di protezione in tutti i luoghi di lavoro. Noi lottiamo per un Paese più giusto e più moderno e per le tutele dei lavoratori pubblici, altri evidentemente fanno leva sull’invidia sociale per sviare l’attenzione dell’opinione pubblica dalle insufficienti risposte che il Paese attende”.