“Palestina libera”: le associazioni scendono in piazza contro la guerra, ma gli agrigentini si mostrano distratti

La rete delle associazioni di Agrigento è scesa in piazza per chiedere la fine della guerra in Palestina. Il luogo scelto per la manifestazione è stata piazza Ravanusella, sede della moschea della città dei templi. Gli orrori del conflitto in Medio Oriente non hanno lasciato indifferenti coloro che, in difesa delle vittime innocenti, credono nella tutela dei diritti umani. Ma a prendere parte all'iniziativa sono stati solo una cinquantina di persone: gli agrigentini si sono mostrati distratti e hanno preferito fare altro in questo pomeriggio di metà novembre.

Secondo il ministero della Sanità di Hamas, a Gaza, dall'inizio dei bombardamenti, un bambino muore ogni 10 minuti e il bilancio, purtroppo provvisorio, parla di oltre 4000 minori vittime del conflitto. Diverse erano le bandiere palestinesi presenti nel centro storico agrigentino. Sullo striscione fissato in un albero di ulivo la scritta “Palestina libera” è la sintesi di un'istanza popolare che condanna fermamente ogni forma di violenza.

Alla manifestazione hanno aderito le associazioni Arci "John Belushi" Agrigento, Immagina Coworking Agrigento, FAI - Delegazione di Agrigento, FAI Giovani - Agrigento, Legambiente Agrigento Circolo Rabat, Associazione Kore Onlus, Laici Missionari Comboniani, Conalpa - Delegazione di Agrigento - "Beato Rosario Livatino", Anpi Agrigento, Nyumba Yetu ONLUS, Team Spiagge Pulite - AMAgrigento, WWF Sicilia Area Mediterranea ODV, Azione Queer Agrigento, Plastic Free ODV Onlus e Amnesty International gruppo 283 Agrigento.