Stop alla refezione scolastica, le famiglie protestano in piazza: incontro al Comune

Una decina di famiglie hanno aderito questa mattina alla manifestazione voluta dal Codacons provinciale per chiedere al Comune di Agrigento di ripristinare il servizio mensa per i bambini che frequentano le scuole elementari e le scuole dell'infanzia agrigentine.

La manifestazione, promossa dal responsabile provinciale Giuseppe Di Rosa, ha consentito agli stessi partecipanti di incontrare l'assessore al Bilancio Valeria Proto, la quale, pare, non ha potuto far altro che evidenziare come l'amministrazione comunale al momento non ha nessuna economia nel capitolo di bilancio per sostenere la spesa, anche se si stanno ricercando le somme.



Alla conclusione dell'incontro, su proposta del Codacons, l'incontro è stato aggiornato alla prossima settimana, con l'impegno dell'amministrazione comunale a fornire maggiori certezze sulla prosecuzione del servizio.