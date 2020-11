"Mani Libere" in campo, la via Luca Crescente verrà ripulita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lo scrivente Giuseppe DI ROSA coordinatore del Movimento Civico “Mani Libere”, fa presente alla S.V. che nella giornata di SABATO 21 Novembre P.V., sarebbe intenzione dei soci del movimento, organizzare una giornata di Pulizie Straordinarie della sede stradale della Via Luca CRESCENTE(magistrato) nel tratto che va dal Cavalcavia all’ingresso della sede della TUA trasporti, quella stessa sede stradale, lo scorso 5 Agosto U.S. è stata teatro di un ennesimo incidente stradale con la morte di un motociclista.

La nostra associazione, ha già effettuato sopralluogo con i tecnici della Ditta C.M.U. Service S.R.,L. Con sede sociale in Agrigento, che provvederà a fornirci gli strumenti idonei per la pulizia(pala meccanica gommata con annesso manovratore, decespugliatori Etc..Etc..), la manodopera invece sarà costituita dai volontari della nostra associazione, naturalmente sarà cura invece di Codesto comune volerci mettere a disposizione quanto sotto riportato predisponendo anche tutti i servizi per la salvaguardia dei cittadini a partire dalle ore 8,00 del mattino e verosimilmente fino alle ore 14,00.

Transennare la carreggiata su cui verranno effettuati i lavori come da rilievi fotografici;

Predisporre con l’ausilio della polizia locale un adeguato servizio di sicurezza e servizio d’ordine di polizia stradale;

Ritiro degli sfalci da potatura;

È nelle nostre intenzioni effettuare oltre alle pulizie e decespugliamento della sede stradale, la manutenzione e potatura degli alberi del luogo, tale attività sarà regolarmente seguita da personale specializzato di nostra fiducia e da personale con esperienza nel settore, naturalmente, coadiuvati da vari cittadini che vorranno partecipare alla manifestazione di volontariato che è pubblicizzata sui social e sulla stampa locale.

Si rimane in attesa di vostre notizie in merito e si porgono cordiali saluti