Mangiavano e bevevano al bar dopo il coprifuoco, raffica di multe: chiuso il locale

I controlli sono stati effettuati, su disposizione del questore Rosa Maria Iraci, dalla polizia che continua ad effettuare le indispensabili verifiche per il contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19

Erano intenti a consumare cibo e bevande, all'interno di un bar, nonostante fosse già scattato l'orario del coprifuoco: la mezzanotte era, di fatto, trascorsa. I poliziotti del commissariato di Sciacca - fatta la scoperta - hanno elevato la sanzione amministrativa da 400 euro al titolare e a tutti coloro che avevano violato il coprifuoco e hanno disposto la chiusura del locale per tre giorni.

Gli agenti della polizia continuano, così per come disposto dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, ad effettuare i controlli mirati anche in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19. Ed è proprio durante queste verifiche sono state sorprese più persone all’interno di un esercizio pubblico, tutte intente, di fatto, a cenare.