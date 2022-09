Si intrufolano in una casa di campagna e portano via vestiti: è allarme a Mandrascava

Serpeggia, e cresce con il passare dei giorni, la preoccupazione. Nessuno ha fatto denuncia alle forze dell’ordine, troppo magri i bottini portati via o i danneggiamenti subiti. Ma è inevitabile, per i proprietari delle residenze di campagna, l’apprensione per quanto sta avvenendo in contrada Mandrascava ad Agrigento.

I ladri – non si sa, naturalmente, se si tratta di una banda o di un malvivente solitario – ha sfondato la finestra di legno di un’abitazione estiva, attualmente disabitata, s’è intrufolato e, dopo aver rovistato ovunque, ha rubato giubbotti e vestiti, mettendoli in un borsone. Nella stessa sera, a quanto pare, forse la stessa “mano” ha tentato di forzare porte e finestre di altre abitazioni della stessa zona. Non c’è però riuscito, anche perché si trattava di infissi di ferro.

Nessuno, appunto, ha formalizzato denunce di furto o di danneggiamento alle forze dell’ordine. Eppure fra i proprietari delle case di campagna di contrada Mandrascava non si parla d’altro e tutti, o quasi tutti, si tengono in contatto fra di loro. L’allerta è alta, inevitabilmente. Gli agrigentini stanno cercando infatti di capire se i ladri torneranno a colpire anche nei prossimi giorni. Quello che è sembrato, ad una analisi spicciola fatta dagli stessi proprietari delle residenze di campagna, è che possa trattarsi non di delinquenti “professionisti”. Del resto, appunto, non sono riusciti neanche ad aprire porte o finestre di ferro. Ci sono riusciti soltanto nel caso di una finestra di legno, quindi, di fatto, è stato un “giochetto da ragazzi”. E da quell’abitazione, appunto, secondo quanto raccontato dagli stessi proprietari, i delinquenti – o il criminale solitario – hanno arraffato soltanto vestiti e giubbotti. Non c’era nulla di prezioso o di importante, economicamente parlando, da portare via. Non è escluso, naturalmente, qualora fatti di questo genere dovessero continuare a ripetersi che possano venire formalizzate delle denunce e a carico di ignoti, sia per furto che per danneggiamenti. Al momento, e anche questo appare inevitabile, i proprietari delle case di campagna di contrada Madrascava chiedono, laddove possibile, un pattugliamento mirato del territorio, magari per riuscire a stanare il ladro o la banda.