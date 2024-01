La fiaccolata del Mandorlo in fiore torna in via Esseneto, entusiasmo nel quartiere: "La aspettavamo da anni"

La fiaccolata dell’amicizia, uno dei momenti più attesi e amati del Mandorlo in fiore, torna a seguire il percorso “storico”, quello che la conduce fino al campo sportivo in via Esseneto. Negli anni precedenti, infatti, l’itinerario era stato modificato escludendo questa specifica zona della città dei templi.

Ora, a poche ore dalla diffusione dell’anteprima del programma della kermesse folcloristica - che quest’anno si svolgerà dal 9 al 17 marzo - tutto sarebbe stato ripristinato per la gioia degli abitanti del quartiere e soprattutto dei titolari delle attività commerciali che accolgono la notizia con un’esclamazione unanime: “La aspettavamo da anni”. La fiaccolata è in programma venerdì 15 marzo.

Mandorlo in fiore, ecco i primi dettagli del programma 2024

Il ripristino dell’itinerario completo è una delle novità più importanti che gli organizzatori della manifestazione hanno voluto subito sottolineare. “leri - si legge in un post su Facebook del gruppo ‘E’ Sagra…e non solo”, gestito dall’assessore comunale Carmelo Cantone - per consentire agli operatori di tutti i settori commerciali di predisporre bene il loro lavoro, abbiamo diffuso un programma di massima. Tra qualche giorno sarà ancora più ricco di dettagli poiché, se non definiamo prima il piano economico, non potremo ultimarlo. Ma state certi che l’edizione 2024 sarà piena di importanti novità, prima tra tutte il ritorno della fiaccolata al campo sportivo. Invitiamo gli agrigentini ad essere fiduciosi e ad aspettare il programma finale per dare il via alle inevitabili ed irrinunciabili polemiche. Altrimenti, senza polemiche, che Sagra è?”.