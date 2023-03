Mandorlo in fiore, bus arriva nel posto sbagliato: salta lo spettacolo in piazza Cavour

"Questa mattina i gruppi folclorici hanno animato le strade del centro storico, da Piazza Pirandello fino a piazza Cavour". Così, nella nota ufficiale dell'organizzazione del Mandorlo in fiore, si racconta la mattinata di oggi. Colori, gioia, allegria con i più piccoli che avrebbero attraversato il centro città fino a giungere appunto nella piazza più grande del viale della Vittoria.

O almeno, così si dice.

In realtà qualcosa stamattina non è andata come previsto: i tanti cittadini che attendevano i gruppi proprio in piazza Cavour sono rimasti, come si suol dire, a "bocca asciutta" e pare non siano mancate le proteste.

Ma cosa è accaduto? Dalla stessa organizzazione ci spiegano, con un po' di imbarazzo, che in effetti il bus con i gruppi folk invece che sostare in piazza Pirandello per consentire quindi ai componenti di sfilare lungo la via Atenea e giungere in piazza Cavour, si è fermato in piazzale Rosselli, spingendo quindi i performers a fare il percorso all'inverso: dalla zona di piazza Vittorio Emanuele a piazza Pirandello.

I cittadini in attesa delle esibizioni hanno protestato, per tutti gli altri non è rimasto altro da fare che smontare le attrezzature messe in campo per l'iniziativa e attendere domani, nella speranza che, stavolta, i bus non sbaglino strada.