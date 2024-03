Chiara Squaglia di “Striscia” e Riccardo GaZ: i presentatori degli spettacoli di punta del Mandorlo in fiore si raccontano

A presentare gli spettacoli di punta del 76esimo Mandorlo in fiore saranno Chiara Squaglia e Riccardo Gaz. Insieme sul palco del Palacongressi venerdì 15 marzo alle 20,30, sabato 16 marzo alle 16 e alle 20,30 ed ancora domenica 17 per il tradizionale spettacolo pomeridiano alla Valle dei templi per l’assegnazione del "Tempio d’oro" al gruppo vincitore del Festival internazionale del folclore.

Sorridente, brillante, bella: Chiara Squaglia è una delle inviate di “Striscia la notizia, il tg satirico in onda in prima serata su Canale 5. Ormai da anni fa parte della squadra del programma di Antonio Ricci dopo diverse apparizioni in alcune fiction Rai.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ironico, irriverente, a tratti riflessivo: Riccardo GaZ farà gli onori di casa e tornerà sul palco di un grande evento nella sua città dopo il Capodanno con Achille Lauro. Reduce dalla partecipazione ad una commedia cinematografica con Nancy Brilli ed Enzo Decaro, è stato inviato del Tg Zero su Radio Capital e in passato anche per Le Iene.

“Abbiamo puntato su questi personaggi - dice il patron Carmelo Cantone - per rendere la kermesse più frizzante e meno ingessata rispetto al passato. Sono due ragazzi molto brillanti, con alle spalle numerose esperienze nel mondo della comunicazione tra radio, tv e cinema”.

“Sono rimasto sorpreso - dice Riccardo Gaz - quando Carmelo Cantone e Riccardo Cacicia mi hanno chiesto di presentare il Mandorlo in fiore. Sorpreso perché credo di essere più adatto alle piazze. Quando si pensa al Mandorlo in fiore ci si aspetta di vedere il presentatore in giacca e cravatta, con un’impostazione ben definita. Io sono sempre stato il contrario, istintivo e fuori dalle righe. Quindi ero un pò dubbioso. Cantone però ha puntualizzato: ‘Sei libero di fare come credi’. A quel punto non ho potuto rifiutare. Ci metterò del mio ma avrò grande rispetto per quella che è la più importante manifestazione della mia città. Carmelo è sempre stato un grande appassionato di questa festa. Sono sicuro che farà molto bene”.