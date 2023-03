Mandorlo in fiore, per due domeniche si potrà acquistare il pane fresco: i forni rimarranno aperti

Panifici aperti per due domeniche consecutive in occasione del “Mandorlo in fiore”. Tra una sfilata e l’altra, dunque, gli agrigentini potranno acquistare pane appena sfornato nei forni che potranno rimanere regolarmente aperti nelle giornate del 5 e 12 marzo. Lo ha disposto un’apposita ordinanza del sindaco, Francesco Miccichè, che ne deroga le chiusure domenicali.