Spettacoli per il Mandorlo, Codacons: "Poltrone già occupate dai biglietti gratuiti"

Si aprono le prenotazioni per gli spettacoli del Mandorlo in fiore ma molti posti sono già occupati: scoppia la polemica social e interviene il Codacons.

Sono quasi il 50% i posti infatti "grigi" che risultano dal sistema di biglietteria on line, segno, secondo il responsabile regionale della Trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa, che quei ticket "prenotati dall'organizzazione" siano stati di fatto donati come omaggio.

“Mentre in altre realtà l’amministratore paga di tasca sua il biglietto da regalare al suo 'amico' o 'ospite' che sia - dice Di Rosa - , ad Agrigento si continua a fare 'proselitismi' politici con i soldi pubblici a scapito di chi invece non cerca il biglietto omaggio per sua forma mentale, siamo pronti, a fine evento, a chiedere la consegna di tutti i borderau, il tutto per la tutela e nell’interesse dei cittadini".

Una versione ovviamente smentita dall'organizzazione: "Ci sono alcuni posti riservati alle istituzioni, come sempre - spiegano - ma si tratta in larghissima parte di ticket prenotati in blocco da agenzie turistiche che li hanno immediatamente acquistati non appena disponibili".