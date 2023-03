Mandorlo in fiore, solo una fiaccolata "statica" in via Atenea

Non la tradizionale fiaccolata dell'amicizia, con i gruppi folk che si esibiscono con i loro suoni e i loro colori in via Atenea, ma, come avvenuto anche nell'ultima edizione pre-Covid, una semplice "passeggiata", con le fiaccole rigorosamente accese lungo il centro città per rispettare le stringenti normative sugli eventi pubblici.

Iniziano a definirsi gli aspetti organizzativi della 75esima edizione del "Mandorlo in fiore", dopo che questa mattina è stata diffuso il programma definitivo dell'iniziativa che ha permesso al Comune di Agrigento e agli organizzatori di tenere le prime riunioni tecniche ufficiali sul fronte delle tematiche di sicurezza pubblica. Entro domani, pare, saranno definiti anche gli ultimi aspetti consentendo quindi alla kermesse di prendere il via già lunedì.

Quella di domani sarà una giornata importante anche per un altro aspetto: venerdì mattina è infatti convocato il Consiglio del Parco archeologico che è chiamato a votare il bilancio 2023, strumento finanziario che contiene tra le altre cose il finanziamento da 200mila euro che costituisce al momento la voce più importante delle risorse a disposizione di questa edizione del Mandorlo. Fino alla tarda mattinata di oggi il revisore dei conti dell'ente regionale pare non avesse ancora fornito il proprio parere, che è necessario perché il Cda deliberi.

Se tutto andrà come deve andare, già da lunedì la macchina organizzativa potrà svilupparsi in modo più "rilassato" rispetto a quanto è finora avvenuto.