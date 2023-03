Mandorlo in fiore, si accende il tripode dell’amicizia: l’ingresso nella Valle sarà gratuito

Con l’accensione del tripode dell’amicizia, in programma oggi, martedì 7 marzo alle 17, entra nel vivo la 75esima edizione del “Mandorlo in fiore” che torna a colorare la città dopo il silenzio della pandemia. L’ultima volta che si erano visti i gruppi folk abbracciarsi ai piedi del tempio della Concordia senza l’ombra del Coronavirus era stato nell’ormai lontano 2019.

L’appuntamento per vedere la cerimonia di accensione del tripode sarà aperto a tutta la cittadinanza: l’ingresso nella valle dei templi sarà gratuito per l’occasione. Sarà possibile accedere alla via Sacra per raggiungere il tempio della Concordia senza pagare il biglietto a partire dalle 16.

Tutti I gruppi che partecipano al 65esimo Festival internazionale del folclore sfileranno attraverso il decumano, partendo come sempre dall’area vicina al museo archeologico “Pietro Griffo” (ex San Nicola), per raggiungere il tempio della Concordia dove si terrà la cerimonia di accensione del tripode.

Questa sera, al teatro Pirandello alle 20,30, è in programma il galà “Patrimoni e tradizioni”, spettacolo che ha fatto registrare un’incredibile richiesta di prenotazioni polverizzando tutti i posti disponibili in pochi minuti. L’evento è dedicato, in particolare, alle scuole che hanno collaborato al progetto “Adotta un patrimonio”. Si tratta degli istituti comprensivi “Agrigento Centro”, “Rita Levi Montalcini”, “Esseneto” e dei licei “Leonardo”, “Empedocle” e “Politi”.

Sempre stasera, al Palacongressi, uno degli appuntamenti collaterali più attesi: la finale della terza edizione di “Agrigento cooking show”, il video contest eno-gastronomico che valorizza e promuove le eccellenze del territorio. Alle 19,30 è prevista l’accoglienza del pubblico con degustazioni di prodotti tipici regionali. A seguire lo show, con inizio alle 21, per stabilire il vincitore del concorso. Ospite d’onore e componente della giuria sarà Giorgio Barchiesi, l’oste più amato d’Italia, meglio conosciuto come “Giorgione – Orto e Cucina”, con il format televisivo nazionale da lui stesso condotto. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito.

“In considerazione delle grandi richieste e dell’ormai prossimo esaurimento dei posti per lo spettacolo del 65° festival internazionale del folklore di venerdì 10 marzo al Teatro Pirandello - fanno sapere dall’ufficio stampa - gli organizzatori hanno deciso di raddoppiare e di proporre lo stesso spettacolo anche giovedì 9 marzo, con inizio sempre alle 20,30. Giovedì 9 e venerdì 10 marzo, al teatro Pirandello, si paga 15 euro più 2 euro di prevendita. Sabato 11 alle 15,30 e alle 20,30 al Palacongressi si paga 20 euro più due euro di prevendita.

La biglietteria unica per acquistare i biglietti è quella del Box office in via Imera 27 ad Agrigento (telefono 0922 20500, email info@touristservice.org).

Si possono anche acquistare on line al seguente indirizzo:

https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5496.