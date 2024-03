Via Atenea addobbata per il Mandorlo in fiore: le immagini di un sabato sera che anticipa la settimana di festa

Un sabato sera in cui già si respirava aria di festa in via Atenea e nei dintorni. Le luminarie sono state accese, gli addobbi floreali sono stati sistemati, le bancarelle montate e pronte ad accogliere il pubblico. Tutto è sembrato molto ordinato le persone, nelle prime ore della serata, si sono gradualmente riversate nel “salotto cittadino” che risultava particolarmente gremito dopo le 23.

Sono state le ore che hanno preceduto l’inizio della festa del Mandorlo in fiore, la kermesse folcloristica che quest’anno promette di essere particolarmente intensa e ricca di novità. Domenica mattina alle 10 la prima sfilata con i gruppi internazionali che partecipano al festival “I bambini del mondo” accompagnati dai gruppi locali.

Alle 16 è prevista un’esibizione in piazza Cavour dei fruppi folk regionali mentre alle 20,30 i “Bambini del mondo” saranno protagonisti al teatro Pirandello.

I biglietti degli spettacoli a pagamento del Mandorlo in fiore si possono acquistare qui.