Sagra 2024, manca poco al programma definitivo: usati anche fondi di Capitale della cultura

Niente risorse extra, ma semmai un "via libera" all'uso di parte dei 4 milioni di euro (+1) che la Regione siciliana metterà a disposizione per Capitale della Cultura.

Ha portato un risultato tutto sommato limitato la missione palermitana del sindaco di Agrigento Franco Micciché dall'assessore regionale ai Beni culturali Francesco Scarpinato. Oggetto del confronto, tra le altre cose, l'individuazione di possibili risorse per sostenere economicamente il Mandorlo in fiore 2024, evento che si terrà tra circa un mese ma che, appunto, oggi non ha ancora un programma definitivo per incertezza sugli stanziamenti finanziari necessari.

Da Palermo è arrivato un "via libera" da parte dell'assessore Scarpinato ad impegnare una parte delle somme che la Regione ha messo in finanziaria per Capitale della cultura, dato che appunto 4 dei 5 milioni previsti sono da spendere nel 2024 per iniziative preparatorie. Altri importi arriveranno, pare, dal Parco Archeologico (che però pare non abbia ancora ricevuto alcuna proposta formale, e che, comunque, ha già un fondo da 600mila euro da trasferire per legge regionale per varie iniziative) e dall'imposta di soggiorno, ma nulla è stato ancora definito pienamente in modo formale.

Questo rende quindi in questo momento la definizione del programma, appunto a circa un mese dall'iniziativa. Del resto, non importa con quanto anticipo si annunci la Sagra, poi la caccia alle risorse economiche necessarie trascinerà sempre la macchina organizzative alle porte dell'edizione di turno.