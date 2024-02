Mandorlo in fiore 2024, Micciché nomina altri due esperti: ecco chi sono

Dopo l'incarico di collaborazione gratuita, finalizzato all'organizzazione della festa del Mandorlo in fiore 2024, a Lello Casesa, il sindaco Micciché ha scelto altri due esperti. Si tratta di Riccardo Cacicia e di Giovanni Di Maida. Al primo è stato affidato "l'incarico di esperto per svolgere attività di consulenza organizzativa inerente il festival internazionale del folclore". A Di Maida invece l'incarico di esperto "per attività di consulenza culturale, supporto e assistenza alla struttura tecnica". I due incarichi - così come quello conferito a Casesa, finalizzato all'organizzazione della kermesse, - sono a titolo gratuito.

Gli esperti - scrive Micciché - sono stati individuati "in base al profilo professionale", "in base alla conoscenza delle capacità e delle esperienze professionali maturate, stando il possesso di particolari e peculiari competenze nelle materie specificate".

