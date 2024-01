Mandorlo in fiore, si scaldano già i motori: un avviso pubblico per la fiera

Si scaldano i motori in vista dell'edizione 2024 della Sagra del mandorlo in fiore in programma dal 9 al 17 marzo. L'amministrazione comunale, dopo che il sindaco Franco Miccichè ha presentato la promo in occasione della festa della notte di Capodanno, ha predisposto le procedure per la fiera.

Gli uffici, in particolare, hanno pubblicato un avviso pubblico in cui vengono individuate le aree dove collocare le bancarelle.

Questo il dettaglio. Viale della Vittoria: banchi di vendita di prodotti artigianali alimentari, artigianali non alimentari e del proprio ingegno;

Villa Bonfiglio: associazioni senza scopo di lucro; Porta di Ponte: banchi vendita di prodotti artigianali alimentari, artigianali non alimentari e del proprio ingegno; piazzale Ugo La Malfa (in sostituzione del piazzale ex saiseb): commercio, artigianato, beni durevoli, alimentari;

piazza Marconi,

Le domande di partecipazione alla fiera, in bollo, dovranno pervenire entro il 20 febbraio a mezzo pec: suap@pec.comune.agrigento.it.