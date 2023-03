La città riabbraccia il Mandorlo in fiore: bagno di folla per la giornata finale

I suoni e i colori del Mandorlo in fiore tornano ad attraversare Agrigento a tre anni dall'ultima edizione.

Gli oltre 30 gruppi folk sono stati accolti da due enormi ali di pubblico: tanti agrigentini ma anche molti turisti (per di più siciliani) sono accorsi in città per questa ultima sfilata che apre alle iniziative del pomeriggio: a partire dalle 15 inizierà infatti lo spettacolo davanti al tempio della Concordia e che sarà a pagamento.

La città è stata off limits fin dalle prime ore della giornata: le interdizioni al traffico e i divieti di sosta hanno creato, come prevedibile, lunghe code di auto e parecchio caos. La sfilata ha fatto registrare qualche difficoltà con uno stop durato quasi un'ora a causa di due interventi di soccorso.

I performer hanno dovuto attendere a lungo di poter continuare ad esibirsi con temperature che non sono state esattamente invernali: ad un certo punto un pasticcere, il signor Infurna, ha anche portato cibo e acqua ai componenti di alcuni gruppi per ristorarli nell'attesa.

La sfilata è proseguita fino al viale della Vittoria e adesso la macchina organizzativa si sposterà alla Valle dei Templi a partire dalle 15.

A causa di una comunicazione a dir poco incisiva dell'evento si sono registrati alcuni disagi: alcuni cittadini, ad esempio, hanno atteso invano che la sfilata passasse dalla via Manzoni, non essendo a conoscenza del fatto che da tempo ormai l'iniziativa si ferma al centro città.