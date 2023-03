Mandorlo in fiore, in piazza Cavour spettacolo senza amplificazione per la mancanza di un punto luce

Piazza Cavour gremita di gente per le esibizioni dei gruppi folk del Mandorlo in Fiore, spettacoli "graziati" anche da un clima mite che ha regalato un anticipo di primavera. Nonostante il tangibile clima di festa, però, c'è da segnalare un problema che ha penalizzato sia le performance artistiche sia la possibilità per il pubblico di potere ascoltare bene i canti e i suoni dei popoli presenti sul palco. Come segnalato da alcuni spettatori e ballerini, e confermato anche dai tecnici, nonostante l'installazione di un impianto di amplificazione per le esibizioni, l'assenza di alimentazione elettrica non ha permesso l'uso dei diffusori acustici. In pratica c'erano le casse ma è mancato un punto luce da cui prelevare l'energia elettrica necessaria. Inconveniente tecnico che forse poteva essere evitato e che comunque non ha rovinato le esibizioni che sono state ugualmente gradite dal pubblico.

Sull'episodio è intervenuto il direttore artistico del "Mandorlo in fiore" Giovanni Di Maida che chiarisce: "L’organizzazione declina ogni responsabilità su questo specifico aspetto. Le questioni di natura tecnica e logistica come i punti luce, le transenne e la viabilità in genere, dipendono dal Comune. La richiesta all’Enel per usufruire del punto luce deve essere protocollata dal Comune di Agrigento, non possiamo essere noi a farlo".