Mancano i medici, sospesi i ricoveri nel reparto di Urologia

Niente più ricoveri, almeno per il momento ad Urologia dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. E' rimasto in servizio un solo medico e il direttore facente funzioni, Michele Barbera, può assicurare soltanto le attività ambulatoriali. Ci sono ancora pazienti ricoverati nel reparto, ma con un solo medico ci sono naturalmente difficoltà a garantire i livelli di assistenza.

Fino a poco tempo fa, in servizio c'erano quattro medici. Adesso, due sono in malattia e uno, con contratto a tempo determinato, s'è trasferito in un ospedale di Palermo.

All'ospedale di Sciacca sono però, intanto, in arrivo 25 ausiliari socio-sanitari con contratto di 3 mesi. L’ospedale ha 58 ausiliari in organico, ma attualmente soltanto 10 in servizio.