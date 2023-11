Mancano gli specialisti a Medicina trasfusionale, a rischio l'assistenza per anemici cronici ed emergenze

Mancano gli specialisti a Medicina trasfusionale di Agrigento. Realtà ospedaliera che garantisce l’assistenza trasfusionale anche ai presìdi di base di Canicattì e Licata. Il rischio, più che concreto, è la possibile interruzione del pubblico servizio di assistenza trasfusionale per un bacino di utenza di oltre 200.000 abitanti. Una interrogazione è stata presentata al governatore della Sicilia, Renato Schifani, e all'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo. A farlo sono stati i deputati Ismaele La Vardera, Cateno De Luca, Ludovico Balsamo, Alessandro De Leo, Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto e Davide Vasta.

L'assegnazione del sangue durante le ore notturne è centralizzata ad Agrigento che, quindi garantisce, nelle 24 ore, l’assistenza trasfusionale ai tre presìdi ospedalieri, mentre il centro di Canicattì svolge l’attività di assegnazione del sangue solo la mattina dei giorni feriali. Nel centro di Medicina trasfusionale di Agrigento, stando a quanto è emerso dall'interrogazione urgente, a causa della carenza di medici, la guardia attiva è garantita dal personale tecnico con l’obiettivo di iniziare immediatamente i test pre-trasfusionali, poi validati dal dirigente medico una volta arrivato, essendo in regime di pronta disponibilità. Negli ultimi anni, a fronte di una dotazione organica prevista per 6 dirigenti medici, più un primario ad Agrigento e 4 dirigenti medici a Canicattì, si è verificata una riduzione del personale a causa di trasferimenti ad altra sede oppure per quiescenza. Attualmente a Canicattì non è in servizio nessun dirigente medico, mentre ad Agrigento sono rimasti un primario e tre dirigenti medici, di cui uno è esente dalla attività notturna.

"In risposta all’aumento delle attività registrate negli ultimi anni, è improcrastinabile il reclutamento di altro personale medico per supportare adeguatamente le esigenze del centro Trasfusionale di Agrigento, che nonostante le difficoltà, finora ha sempre garantito una fornitura costante di sangue. Centro - hanno chiarito i deputati - che si è affermato come il principale produttore di plasma nella provincia ed ha assistito circa 400 pazienti affetti da anemia cronica carenziale, evitando anche a molti di essi trasfusioni non necessarie". Durante questo mese, la pronta disponibilità, che attualmente ricade su due medici solamente, sarà scoperta da domenica prossima in poi, prefigurando, quindi, una possibile interruzione del pubblico servizio di assistenza trasfusionale.

L'assistenza trasfusionale consiste nell’assegnazione di emocomponenti in sicurezza oltre che per le richieste ordinarie anche per quelle in urgenza/emergenza, ossia nei casi di sanguinamenti acuti in cui si deve intervenire tempestivamente e, pertanto, i trasfusionisti devono essere sempre presenti per non mettere a rischio la salute del paziente. "Tra le soluzioni individuate per risolvere tali criticità si potrebbe attivare l’iter amministrativo - scrivono i deputati - per l’acquisizione di medici specialisti e specializzandi, nonché reclutare medici stranieri in possesso dei requisiti, come da prassi già adottata presso altre aziende provinciali sanitarie". Già lo scorso 30 ottobre, il segretario regionale della Cimo (Confederazione italiana medici ospedalieri) ha inviato una missiva gli organi istituzionali, ma a tutt’oggi non ha ricevuto nessun riscontro ufficiale o provvedimento concreto.