Ospedali: mancano medici a Ginecologia e Ostetricia, conferiti due incarichi

Due incarichi a tempo determinato, fino alla fine dell'anno, per garantire i livelli essenziali di assistenza negli ospedali di Agrigento e Licata sono statii conferiti ai medici specializzati Noemi Ceresi e Bruno Carlisi. Sia il dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia dell'ospedale "San Giovanni di Dio", Maria Rita Falco Abramo, che quello del medesimo reparto del "San Giacomo d'Altopasso", Luigi Li Calzi, avevano chiesto l'assegnazione di due medici per nosocomio. E questo, appunto, per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Sulla base della pianta organica, ad Agrigento su 14 posti ne risultano coperti solo 12. A Licata invece a fronte di 8 posti ne risultano coperti soltanto tre. L'Asp, in attesa della procedura concorsuale in itinere, ha deciso, per garantire i "Lea", di utilizzare le disponibilità acquisite per assumere un incarico a tempo determinato da parte di due dirigenti medici specializzati, ossia dei sanitari Noemi Ceresi e Bruno Carlisi, posizionati utilmente nella graduatoria stilata dopo l'avviso pubblico dell'aprile del 2020.

L'assegnazione della sede di lavoro sarà disposta congiuntamente dal direttore del dipartimento Materno infantile e dal direttore dell'unità operativa complessa di riferimento, sulla base delle criticità riscontrate. La spesa mensile, per singolo incarico ammonta a 6.277 euro lorde. Prevista la risoluzione anticipata del contratto qualora si arrivi a definire le procedure concorsuali o in caso di definizione di procedure di comando e mobilità.