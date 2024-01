Mancano gli impiegati, anche il Comune si affida ad una dipendente in pensione per tamponare i "buchi" ad Affari legali

Non soltanto l'Asp si affida, con incarichi autonomi libero professionali, a medici in quiescenza, per "tamponare" i buchi d'organico, ma ha scelto di farlo anche palazzo dei Giganti. Ad una ex dipendente, in pensione dal dicembre del 2020, è stato affidato l’incarico di collaborazione per le attività amministrative rientranti nel servizio degli Affari legali del primo settore del Municipio. Incarico che svolgerà a titolo gratuito per 12 mesi, a partire da lunedì scorso.

A manifestare la propria disponibilità era stata proprio l'ex dipendente.

Il primo settore di palazzo dei Giganti "registra una forte carenza di organico, dovuta ai vincoli sulle assunzioni di personale introdotte negli ultimi anni dal legislatore - hanno scritto dal Comune della città dei Templi - . Per questo motivo si rende necessario individuare soluzioni alternative per garantire la funzionalità del servizio e la continuità delle attività e delle funzioni di competenza che risultano di centrale importanza per la corretta gestione dell'assetto organizzativo dell'ente". All'ex dipendente Rosa Roccaforte è stato affidato l'incarico, a titolo gratuito appunto, di esecutore amministrativo.

"Le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a personale in quiescenza sono quelle di evitare di perdere la possibilità di valorizzare ed utilizzare le conoscenze tecnico-amministrative e le elevate e consolidate professionalità, di livello direttivo, dei soggetti in pensione - hanno continuato da palazzo dei Giganti -, consentendo la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite durante gli anni lavorativi, nonché il funzionamento dei servizi e degli uffici del settore". Il tutto, naturalmente, in attesa della procedura finalizzata all'assunzione di nuovo personale.