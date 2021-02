Manca personale all'ufficio Tributi, intesa con l'agenzia dogane e monopoli

Manca il personale, in particlare all'ufficio Tributi: settore nevralgico delle entrate comunali. Per superare l'empasse - incrementando, di fatto, la dotazione organica - la giunta municipale di Porto Empedocle, con in testa il sindaco Ida Carmina, ha deciso di approvare il protocollo d'intesa con l'agenzia delle Dogane e dei monopoli di Roma. Unico e solo l'obiettivo: avviare una collaborazione tra i due enti per il coordinamento degli interventi istituzionali, in materia di comune interesse.

Il Municipio di Porto Empedocle può, del resto, incrementare il personale degli uffici, nell’attuale periodo di dichiarato dissesto finanziario, soltanto attraverso l’istituto del distacco/comando di personale o mediante convenzione con personale di altre amministrazioni. E c'è una dipendente dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli che ha già dato la disponibilità a prestare la sua attività lavorativa proprio al palazzo di città.