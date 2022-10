Manca l'autista e il sindaco si mette alla guida dello scuolabus del paese: ecco le immagini

Accoglie i bambini con il sorriso, li aiuta a salire a bordo e dopo aver chiuso il portellone, si mette comodamente alla guida per accompagnarli a scuola. Giovanni Cirillo, sindaco di Montallegro, ha dovuto fare di necessita virtù il primo cittadino che, per un mancato rinnovo di patente, ha visto l'autista comunale dello scuolabus impossibilitato a svolgere il servizio. Essendo lo stesso sindaco in possesso del permesso di guida abilitato al trasporto di persone e per evitare l'interruzione del servizio, il primo cittadino ha assunto pubblicamente l'impegno di fare da autista ai bambini fino alla fine dell'anno scolastico.