Manca l'acqua nelle borgate estive, Ribera diffida il commissario di Girgenti Acque

Nonostante i ripetuti precedenti solleciti, si deve purtroppo registrare l'ulteriore aggravarsi dei disservizi nella distribuzione idrica, sia nella città di Ribera che nelle borgate estive, ed in particolare quella di Seccagrande. I cittadini segnalano i continui ritardi nell'erogazione dei turni di distribuzione, che oggettivamente sono diventati oramai insostenibili: a ciò si aggiunge che, visto il periodo estivo, la necessità di avere un servizio adeguato è semmai superiore, sia in considerazione delle calde temperature che della maggiore presenza di popolazione (ai residenti si aggiungono infatti i numerosi emigranti ed i turisti che vengono abitualmente a trascorrere nelle nostre zone le vacanze estive). "A seguito del finanziamento per i lavori di rifacimento della rete idrica di alcuni

anni orsono, l'Ente Gestore si è obbligato ad assicurare la fornitura idrica H24 - spiega il sindaco di Ribera - . Da quanto è dato apprendere la situazione è ancora più pesante alla luce delle ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società Girgenti Acque, per cui l'attuale gestione commissariale avrebbe difficoltà nell'amministrazione ordinaria e nei rapporti con i terzi, tali da far temere addirittura una prossima sospensione del servizio. E' di totale evidenza che il superiore rischio deve assolutamente essere scongiurato in qualsiasi modo, e che piuttosto si debba quanto prima porre rimedio agli attuali disservizi, sia in tema di manutenzione che di erogazione del servizio idrico stesso".

Il Comune di Ribera ha pertando diffidato l'ente gestore, e la gestione commissariale a porre immediatamente in essere tutte le azioni necessarie per l'immediato ripristino della regolare erogazione dei turni di distribuzione dell'acqua, oltre alla adeguata manutenzione della rete. "Chiediamo di conoscere l'attuale effettiva situazione dei turni, nonché sulle problematiche riscontrate nella relativa gestione e quanto conseguentemente predisposto al fine di porre adeguato rimedio" - ha concluso il sindaco Ruvolo - .