Violenze

La moglie lo aveva accusato di averla presa a sputi, calci e pugni e di avere provato a investirla: assolto 38enne

L'uomo è stato scagionato dopo l'audizione in aula di numerosi testimoni che, anche secondo il pm, hanno dato una versione discordante dei fatti. Decisa solo una multa di 300 euro per non avere versato l'assegno imposto dal tribunale dopo la separazione