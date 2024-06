Accusa il marito di averla picchiata ma fa retromarcia in aula: "Ero disorientata per la pandemia", chiesta assoluzione

Accusa il marito di averla picchiata e maltrattata per anni e di averle impedito di allargare i suoi confini professionali per gelosia ma, sentita in aula al processo, fa retromarcia e precisa che, quando ha denunciato l'imputato, era in uno stato di forte disorientamento dovuto alla pandemia.

Il pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò, a conclusione della requisitoria, ha quindi chiesto l'assoluzione. "Al di là di quello che può essere il convincimento personale - ha spiegato - l'istruttoria non ha confermato l'ipotesi accusatoria. La donna, nonostante le numerose contestazioni, ha ridimensionato la portata delle accuse giustificandosi e dicendo di averlo denunciato perché disorientata e stressata dalla pandemia".

Il magistrato della procura ha sottolineato, inoltre, che non sono arrivati riscontri all'accusa nemmeno dagli altri testimoni (parenti, conoscenti e poliziotti che hanno raccolto le denunce e attivato accertamenti) sentiti in aula.

La donna, in particolare, lo aveva accusato di reiterate violenze, anche in presenza dei figli minori, e di averla costretta a ridimensionare la sua attività professionale per i suoi atteggiamenti ossessivi che le impedivano di uscire da casa e lavorare come avrebbe potuto.

Dopo l'intervento conclusivo dell'avvocato Salvatore Pennica, difensore dell'imputato che ha sottolineato l'assoluta insussistenza delle accuse fin dall'inizio, i giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, hanno aggiornato l'udienza al 7 ottobre per le eventuali repliche e la sentenza.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.