Persecuzioni, pedinamenti, auto bruciata e "spionaggio" social per vendicare la separazione: il racconto in aula della presunta vittima

"Gli ho comunicato che volevo lasciarlo e ha iniziato a insultarmi dicendomi che ero una put..., che volevo distruggere la famiglia e aveva un altro". Inizia così il lungo racconto di una donna che ha denunciato e fatto finire a processo l'ormai ex marito per l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate.

Le presunte persecuzioni, secondo il suo racconto, sarebbero iniziate nel 2020, in seguito alla sua decisione di interrompere la relazione. "Non andavamo d'accordo - ha detto rispondendo al pubblico ministero Giulia Sbocchia - e non avevo più intenzione di stare con lui che non mi rispettava".

La donna, tuttavia, secondo quanto ha rivelato, in un primo momento avrebbe deciso di soprassedere. "Il 14 luglio del 2020 gli ho comunicato la mia decisione definitiva e all’apparenza non si è scomposto dicendo che accettava la mia decisione. Ma non fu così".

La teste prosegue il suo racconto: "Ha iniziato a pedinarmi, mi ha filmato insieme a un testimone mentre rientravo la sera dicendomi che mi avrebbe denunciato per abbandono di minori. In realtà erano le 21,30 e stavo rientrando da casa di un'amica da cui ero andata a confidarmi".

L'imputato, un amministratore di condominio, avrebbe poi incaricato la figlia dodicenne di spiare la madre e riferirgli con chi chattasse e cosa facesse.

"Ho scoperto - ha detto rispondendo anche al difensore dell'imputato, l'avvocato Annalisa Lentini - che ha dato incarico a mia figlia dodicenne di spiarmi. Me ne sono accorta casualmente guardando il display del cellulare di mia figlia. Mi ero insospettita dai suoi atteggiamenti, ho visto che le chiedeva cosa facessi, a chi scrivessi. Sono stato costretta a bloccarlo su WhatsApp.

L'imputato è accusato pure di lesioni aggravate perché, in una circostanza, avrebbe strattonato la donna, dopo un litigio, procurandole ecchimosi e lesioni alle braccia.

La donna, infine, ha raccontato pure i suoi sospetti circa l'incendio della propria auto che, a suo dire, sarebbe avvenuto dopo avere avuto una lite con l'ex marito legata proprio all'uso della vettura.

"Fu costretto a darmi i soldi per acquistarla, dopo che si appropriò di quella che utilizzavo durante il matrimonio".