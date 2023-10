Andirivieni della polizia perché maltratta la moglie: la donna trova il coraggio e denuncia il consorte

E' riuscita a trovare il coraggio di denunciare di nuovo. Dopo averlo fatto in passato e dopo aver ritirato la querela, una licatese ha "consegnato" ai poliziotti del commissariato cittadino tutto quello che ha vissuto. Il marito, un quarantanovenne, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento per maltrattamenti in famiglia.

Negli scorsi giorni, per ben due volte fra mercoledì e venerdì, gli agenti delle Volanti del commissariato di Licata sono dovuti intervenire nell'abitazione della coppia per riportare la calma e, soprattutto, per scongiurare tragedie. A scagliarsi contro la donna era, appunto, il consorte. E non era neanche la prima volta. Poi, comprendendo di non poter più andare avanti in questo modo, rischiando quotidianamente, la licatese ha deciso di vuotare "il sacco" e raccontare tutto ai poliziotti, formalizzando una denuncia. Scontato il fatto che per la donna-vittima sia stato attivato, per proteggerla, l'iter del cosiddetto "codice rosso".