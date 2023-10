"Maltrattamenti in famiglia, detenzione di armi, estorsione, rapina e lesioni": arrestato 58enne

Deve scontare cinque anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, detenzione abusiva di armi, estorsione, rapina ed atti persecutori. E' in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un cinquantottenne.

L'uomo è stato condannato anche alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante la pena e sospensione della potestà genitoriale durante la pena.