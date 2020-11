Litiga con la moglie, che chiama i carabinieri: arrestato 45enne empedoclino

Per motivi non chiariti sarebbe andato su tutte le furie durante un litigio con la moglie, al punto che questa ha chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato. Tutto è avvenuto la notte scorsa a Porto Empedocle. I militari sono intervenuti presso un'abitazione in piena notte dove era in corso una furibonda lite.

Ad aver allertato le forze dell'ordine era stata la donna, probabilmente temendo per la propria incolumità. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno arrestato l'uomo, un 45enne del posto, difeso dall'avvocato Daniele Re, per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Per lunedì è fissata l'udienza di convalida del fermo.