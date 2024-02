"Obbliga minorenne a una relazione e picchia i genitori": 37enne evita il carcere e sconterà la pena in Germania

Condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per maltrattamenti, furto, minaccia, danneggiamento e sottrazione di minori evita il carcere e gli viene concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali in Germania.

Il tribunale di sorveglianza di Palermo, al quale si è rivolto il difensore, l'avvocato Teresa Alba Raguccia, ha accolto la richiesta di disporre una misura alternativa al carcere nei confronti del trentasettenne di Naro che, nel frattempo, si è trasferito in Germania dove ha trovato un lavoro alle dipendenze di un'azienda edile e ha messo in piedi una famiglia.

I giudici, quindi, come sollecitato dall'uomo che ha fatto presente di non avere la disponibilità economica per rientrare in Italia e di non volere rompere gli equilibri familiari, gli hanno concesso l'affidamento in prova nel Paese di residenza.

Il trentasettenne, secondo quanto ha accertato il processo, aveva ripetutamente picchiato i genitori e danneggiato la loro abitazione e aveva costretto una ragazzina minorenne, sottraendola ai genitori, ad avere con lui una relazione affettiva e a lavorare, minacciandola e picchiandola, per una terza persona.

Fra le vicende per cui è stato condannato anche le minacce alla madre della ragazzina e un furto di energia elettrica. Quando la giustizia gli ha presentato il conto con un cumulo di condanne da espiare, per un totale di quasi 3 anni, l'uomo ha chiesto, ottenendolo, di essere affidato in prova ai servizi sociali in Germania.

Fra le prescrizioni imposte quella di svolgere attività lavorativa, rientrare in casa negli orari serali e non frequentare pregiudicati.