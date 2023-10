Maltrattamenti in una comunità? Carabiniere in aula: "Abbiamo trovato un disabile incatenato"

"Abbiamo fatto un controllo insieme al Nas e trovato un disabile incatenato sul letto; uno degli operatori della struttura, quando ci ha visto, ha provato a liberarlo e allontanarsi dal retro ma lo abbiamo bloccato".

E' l'atto di accusa di un carabiniere che ha preso parte alle indagini sui presunti maltrattamenti nella comunità per disabili di Licata gestiti dalla coop Suami.

L'inchiesta "Catene spezzate" - fu proprio questo episodio a ispirare il nome - nel 2015 fece scattare alcune misure cautelari. I disabili psichici, sostiene l'accusa, venivano tenuti in stanze sporche: isolati dal resto del mondo, senza alcuna possibilità di contattare i familiari e costretti al digiuno. Uno di loro sarebbe stato persino legato al letto con una catena per evitare che potesse allontanarsi. Su questo episodio ha deposto un militare che ha preso parte alle indagini ma dalla difesa - in particolare dall'avvocato Salvatore Manganello - è stato fatto notare, attraverso una serie di domande, che il disabile aveva dei problemi di aggressività e le sue patologie lo portavano a compiere gesti di autolesionismo. Per questo motivo, secondo il legale, sarebbe stato necessario contenerlo con una catena.

Fra gli imputati anche l'imprenditore ed ex presidente del consiglio comunale di Favara, Salvatore Lupo, ucciso a 45 anni il giorno di Ferragosto in un bar da un killer - secondo la procura dall'ex suocero - che gli ha esploso addosso tre colpi di pistola prima di fuggire. Lupo, infatti, era l'amministratore unico della Suami, la coop che gestiva le strutture.

Sul banco degli imputati, oltre allo stesso Lupo: Caterina Federico, 37 anni; Angelo Federico, 33 anni; Domenico Savio Federico, 29 anni; Giovanni Cammilleri, 30 anni; Salvatore Gibaldi, 43 anni; Maria Cappello, 50 anni e Angela Ferranti, 53 anni, tutti di Licata. Le accuse contestate sono di maltrattamenti e sequestro di persona.