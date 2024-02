"Ti ammazzo, ti faccio raccogliere con la scopa": ventottenne violento "espulso" dalla Sicilia

Arresto convalidato e divieto di dimora in Sicilia per il ventottenne di origini marocchine, residente a Favara, accusato di maltrattamenti ai danni della compagna che avrebbe minacciato più volte, anche in presenza dei figli minori, intimorendola, in una circostanza, con un coltellaccio.

Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Giuseppe Miceli, sciogliendo la riserva dopo l'interrogatorio nel quale è stato assistito dall'avvocato Daniele Re.

L’uomo era stato arrestato nella serata di martedì. Alle spalle una lunga serie di minacce e maltrattamenti.

Fra gli episodi contestati pure una lunga serie di minacce e insulti anche all'indirizzo della suocera:

“Ti ammazzo”, avrebbe detto. E poi ancora: "Te la faccio finire nera, ti faccio raccogliere con la scopa".