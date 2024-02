"Ti do fuoco mentre dormi e vi vengo a sparare a tutti nelle corna", chiesti 5 anni di carcere per 41enne che terrorizzava l'ex

Cinque anni di reclusione per l'accusa di maltrattamenti aggravati. Sono stati chiesti dal pubblico ministero per un quarantunenne accusato di avere terrorizzato per quattro anni la moglie minacciando più volte di ucciderla e fare lo stesso con i loro figli e i suoceri.

"Ti ammazzo, ti do fuoco mentre dormi", le avrebbe detto. E poi ancora: "Putt.. devi uscire dalla mia vita... ti schiaccio come l'uva, non ti faccio più vedere i bambini".

L'imputato, inoltre, aveva la convinzione che la donna, con cui, a partire dal 2017, aveva interrotto la convivenza, avesse iniziato a frequentare un altro uomo. La gelosia, secondo quanto è stato ricostruito dal magistrato della procura che ha chiesto la condanna, avrebbe portato a una reazione peggiore.

"Dimmi chi ti è venuto a prendere ieri sera, altrimenti ti ammazzo", avrebbe inveito. Il 26 giugno del 2019, inoltre, avrebbe minacciato di uccidere lei e i suoi familiari con una 44 magnum. "Vi vengo a sparare a tutti nelle corna, faccio una strage davanti ai miei figli".

Nel mirino sarebbe finito anche il figlio minore che avrebbe minacciato, mandandogli un messaggio vocale, di uccidere insieme alla sorellina, alla madre e ai nonni.

L'imputato, inoltre, non avrebbe versato regolarmente, a partire da 2018, l'assegno di mantenimento.

Il difensore, l'avvocato Calogero Lo Giudice, ha replicato che i reati di maltrattamenti non si potevano configurare per l'intero periodo della contestazione perché la convivenza, nel 2017, si era interrotta.