Botte e minacce ai bimbi dell'asilo di Villafrati, condannata maestra agrigentina

I giudici della sezione penale del tribunale di Termini Imerese, presieduta da Vittorio Alcamo, hanno condannato a cinque anni di reclusione, una maestra accusata di avere maltrattato alcuni bambini della scuola dell’infanzia di Villafrati.

L'imputata, originaria di Santo Stefano di Quisquina, nell'Agrigentino, è Maria Pia Traina, 49 anni, ritenuta parzialmente incapace di intendere e di volere: per questo la pena nei suoi confronti è leggermente ridotta.

L'indagine scaturisce dalla denuncia della mamma di uno dei cinque bambini fra i 3 e i 5 anni che la maestra avrebbe offeso e maltrattato.

I carabinieri posizionarono videocamere e microfoni che hanno consentito di ricostruire i fatti, che risalgono al periodo compreso fra marzo e maggio del 2021.

A giugno di quell’anno la maestra era finita agli arresti domiciliari. Infatti, in base alla ricostruzione dell’accusa, avrebbe strattonato, picchiato e minacciato i bambini, negando loro perfino di andare in bagno.

Fra le frasi choc intercettate: "Oggi ti frusto con questo, pezzo di maleducato, cretino" oppure: "Non hai chiuso la bottiglia, ti do un pugno in testa".

La donna pure in passato era stata coinvolta in una vicenda analoga quando lavorava in un'altra scuola ma in quella circostanza era stata assolta.