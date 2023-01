Maltempo, la scorsa notte la colonnina di mercurio è scesa a zero: organizzata raccolta di coperte per gli indigenti

L’eccezionale ondata di maltempo delle ultime ore non ha risparmiato neanche la città dei templi che, grazie alla vicinanza del mare, ha sempre offerto temperature più miti rispetto ai centri dell’entroterra. Eppure la scorsa notte la colonnina di mercurio è scesa a zero gradi mettendo a dura prova i clochard e tutti gli indigenti che non hanno la fortuna di potersi scaldare sotto un tetto.

Per questo, anche quest’anno ma stavolta con la massima urgenza, l’associazione “A servizio di ogni povertà” ha organizzato una raccolta di coperte per dare una mano a chi deve difendersi dal freddo in strada.

“Anche quest’anno - dicono i volontari su Facebook - vi chiediamo di aiutarci con una raccolta straordinaria di coperte. A causa delle temperature particolarmente rigide moltissimi indigenti hanno bussato alle nostre porte per chiedere aiuto.

Lanciamo un appello pubblico, indirizzato ai privati cittadini ma anche ad aziende, gruppi e chiunque voglia sposare questa causa solidale a donare coperte nuove o usate, purché in bione condizioni, portandole direttamente alla mensa in via Gioeni 194 negli orari di apertura, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13”.