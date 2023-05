Forti raffiche di vento e pioggia, riaperta l’autostrada A19

Ore 16,15. Riaperta al traffico anche la carreggiata in direzione Palermo, ripristinata la regolare viabilità.

Ore 15,20. Riaperta la carreggiata in direzione Catania. Resta chiusa la carreggiata in direzione Palermo.

Per chi da Catania è diretto verso Palermo il percorso alternativo prevede l'uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, percorrere la SS121 sino a raggiungere lo svincolo di Ponte Cinque Archi o percorrere la SS117BIS, SS626 bivio Capodarso, SS640 bivio Imera.

Ore 9. Il maltempo provoca disagi per gli automobilisti che in queste ore devono spostarsi da Agrigento verso Palermo o Catania. A causa delle forti raffiche di vento è stata provvisoriamente chiusa al traffico da ieri sera l’autostrada A19 “Palermo-Catania” in entrambe le direzioni, tra il km 103,300 e il km 119,700.

Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna per i veicoli provenienti da Catania, mentre per quelli provenienti da Palermo l’uscita è obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta. Inoltre si consiglia la massima prudenza a tutti coloro che conducono mezzi telonati e furgonati. Il personale dell’Anas e i vigili del fuoco sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.